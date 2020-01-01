19 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнутся соревнования чемпионата и первенства города по ушу.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в спортивно-оздоровительном комплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнется чемпионат и первенство города по спортивной аэробике и фитнес-аэробике.

В Тюмени в 12 часов 30 минут на лыжной базе ДЮСШ № 2 (ул. Барнаульская, 17/2) начнется семейный спортивный праздник День снега.

В Тюмени в Центре спорта и отдыха "Воронинские горки" пройдут открытые детские соревнования по скоростному спуску.

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1) пройдет перфолекция "А что, так можно было?".

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр.1) пройдет шоу коротких историй.

Этот день в истории:

1388 - завершив трехлетние скитания после бегства из Орды, сын Дмитрия Донского князь Василий вернулся в Москву.

1419 - в ходе Столетней войны между Англией и Францией английский король Генрих V окружил французский город Руан, что положило конец завоеванию Нормандии.

1480 - в Чудов монастырь Московского Кремля был заключен последний независимый новгородский архиепископ Феофил.

1728 - русский император Петр II и его двор переехали в Москву.

1795 - на территории современных Нидерландов образована Батавская республика, положившая конец существованию Республики Соединенных Провинций.

1825 - Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

1903 - объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс".

1915 - Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.

1938 - американская фирма "General Motors" первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

2006 - запущена автоматическая межпланетная станция НАСА "Новые горизонты" для исследования Плутона и его естественного спутника Харона.

2001 - Билл Клинтон отменил введенные в 1999 году экономические санкции против Югославии.

2006 - Ирина Слуцкая впервые в истории стала семикратной чемпионкой Европы в женском одиночном фигурном катании.

2011 - в России впервые возбуждено уголовное дело против интернет-пользователя за нарушение авторских прав.