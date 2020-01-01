20 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в детском центре "Олимпийская Ребячка" (42 км автодороги Тюмень - Каменка - граница Свердловской области) начнется официальное открытие семинара организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов: детский отдых в пространстве науки и практики".

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр.1) при поддержке информационного агентства "Тюменская линия" начнется пресс-конференция заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева "Ключевые аспекты новой инвестиционной стратегии региона и меры поддержки предпринимательства, вопросы реализации национальных и региональных проектов".

Этот день в истории:

250 - римский император Деций издал указ о гонениях на христиан и казнил римского папу Фабиана.

1320 - короновался польский король Владислав I Локетек, объединивший польское государство для борьбы с Тевтонским орденом.

1648 - основана Французская Академия живописи и скульптуры.

1841 - британские войска оккупировали Гонконг.

1892 - Первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).

1893 - В лондонском Королевском институте Джеймс Дьюар продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов.

1896 - основан Институт физической культуры имени Лесгафта в Петербурге.

1921 - образована Дагестанская АССР, ныне — Республика Дагестан.

1921 - принята первая конституция Турции, провозгласившая светский и национальный характер турецкого государства.

1944 - ВВС Великобритании сбросили 2300 тонн бомб на Берлин.

1953 - осуществлен первый полет стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М-4 Владимира Мясищева.

1960 — осуществлен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А на предельную дальность в район Тихого океана. Принятие ракеты на вооружение.

1991 — состоялся общекрымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР.

1996 — Ясир Арафат избран президентом Палестинской автономии.