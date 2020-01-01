Ялуторовской пенсионерке из аварийного дома предоставят материальную помощь

| Фото: пресс-служба администрации города Ялуторовска | Фото: пресс-служба администрации города Ялуторовска

Жительница Ялуторовска Наталья Сапьян, проживающая в аварийной квартире, отказалась переезжать, но компромисс найден. Договоренности удалось достичь во время встречи главы города Вячеслава Смелика с Натальей Сапьян, представителями комитета по делам национальностей Тюменской области и ОНФ 17 января, сообщает пресс-служба администрации города Ялуторовска.

На встрече были достигнуты соглашения: Наталья Сапьян остается в своей квартире, до момента расселения дома, при этом администрация города окажет материальную помощь на ремонт печи и проверку электропроводки. Этот вариант устроил заявительницу, все договоренности были документально подтверждены.

Глава города Ялуторовска Вячеслав Смелик держит вопрос на личном контроле.

Напомним, Наталья Сапьян отказывается переезжать в маневренный жилой фонд города Ялуторовска. 17 января ей также были предложены разные варианты жилья, в том числе и оказание помощи в перевозке вещей при переезде.