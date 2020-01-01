Жители Урала предпочли купить новогодние елки на рынках

rosleshoz.ru rosleshoz.ru

Более 30 тыс. новогодних деревьев жители уральского региона в предверии праздников приобретали на законных основаниях - через лесничества. Об этом сообщается на официальном сайте федерального агентства лесного хозяйства.

Большая часть из них – 15 тыс. – приходится на Свердловскую область. Стоит отметить, что год от года эта цифра все снижается. В декабрьские дни 2018 года в УФО легально было реализовано около 40 тыс. елей, пихт и сосен, а в 2014 году – более 52 тысяч новогодних деревьев.

"Закон дает возможность заготовить елочку самостоятельно, - напоминает исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий. - Для этого нужно оплатить совсем небольшую сумму и обратиться в лесничество – его сотрудники покажут, где можно срубить новогоднее дерево. Никакого вреда лесу такая рубка не наносит, потому что всегда находятся участки, нуждающиеся в расчистке или прореживании. В противном случае, за незаконно срубленную елку предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 3 тысяч рублей, для юридических - от 200 тысяч. Если сумма причиненного ущерба превысит 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность. Лесные инспекторы за этим строго следят".