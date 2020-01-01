21 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в детском центре "Олимпийская Ребячка" пройдет открытый семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов: детский отдых в пространстве науки и практики".

Этот день в истории:

1526 - Великий князь Василий III сочетался браком с племянницей литовского князя Михаила Глинского Еленой Глинской, будущей матерью Ивана Грозного.

1775 - на Болотной площади в Москве казнен вождь последней в истории России крестьянской войны Емельян Пугачев.

1793 - по приговору революционного суда казнен король Франции Людовик XVI.

1932 - подписание советско-финляндского договора о ненападении и мирном разрешении конфликтов.

1941 - родился Пласидо Доминго, один из лучших в мире оперных певцов.

1943 - войска Красной армии отбили у гитлеровцев Ставрополь.

1949 - в подмосковном поселке Горки Ленинские открыт мемориальный музей Владимира Ленина.

1950 - в 47-летнем возрасте от туберкулеза умер английский писатель Джордж Оруэлл (настоящее имя Эрик Блэйр).

1960 - родился российский киноактер Дмитрий Харатьян.

2003 — в Мексике в штате Колима произошло землетрясение магнитудой 7,6. Погибли 29 человек, 300 получили ранения, около 10 тыс. остались без крова.