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Новый сетевой ресурс запустило Министерство внутренних дел России

Общество, 13:41 22 января 2020

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Новый сетевой ресурс "МВД МЕДИА" начал свою работу в качестве основной площадки для размещения оперативных новостей и видеоматериалов Министерства внутренних дел России, сообщает пресс-служба ведомства.

Портал является первым ресурсом органов внутренних дел, ориентированным прежде всего на мультимедийный контент. Каждый публикуемый на нем материал сопровождается фотоиллюстрациями, оперативной видеосъемкой, аудио- или видеокомментарием. Специальный раздел предназначен для сюжетов, подготовленных телестудией МВД России. Дополнительно реализована возможность прослушивания радиостанции "Милицейская волна".

Удобный современный интерфейс позволит посетителям быстро получать картину дня по правоохранительной тематике.

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# Интернет , информационные технологии , МВД России

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