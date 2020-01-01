Новый сетевой ресурс запустило Министерство внутренних дел России

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Новый сетевой ресурс "МВД МЕДИА" начал свою работу в качестве основной площадки для размещения оперативных новостей и видеоматериалов Министерства внутренних дел России, сообщает пресс-служба ведомства.

Портал является первым ресурсом органов внутренних дел, ориентированным прежде всего на мультимедийный контент. Каждый публикуемый на нем материал сопровождается фотоиллюстрациями, оперативной видеосъемкой, аудио- или видеокомментарием. Специальный раздел предназначен для сюжетов, подготовленных телестудией МВД России. Дополнительно реализована возможность прослушивания радиостанции "Милицейская волна".

Удобный современный интерфейс позволит посетителям быстро получать картину дня по правоохранительной тематике.