22 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется итоговое совещание с руководителями отрасли "культура" региона "Основные приоритеты культурной политики на 2020 год".

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1) пройдет мастер-класс по рисованию эпоксидной смолой.

Этот день в истории:

888 — Гвидо Сполетский был провозглашен королем Италии.

1506 — папа Юлий II приглашает на службу в Ватикан швейцарских гвардейцев, которые с тех пор охраняют папскую резиденцию.

1724 — Петр I издал Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской Империи законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.

1863 — в Польше началось Январское восстание.

1879 — произошла битва при Изандлване в ходе англо-зулусской войны.

1905 — "Кровавое воскресенье" в Санкт-Петербурге.

1973 — в США Верховным Судом этой страны были легализованы аборты.

1980 — академик А. Д. Сахаров сослан в город Горький.

2002 — прекращено вещание телеканала ТВ-6.

2005 — министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.