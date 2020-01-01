Операционный день для корпоративных клиентов продлил Запсибкомбанк

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

В Запсибкомбанке прием и проведение внутрибанковских платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях посредством системы "ЗапСиб iNet" действует круглосуточно, а операционный день по межбанковским платежам продлен до 21 часов по тюменскому времени, сообщает кредитное учреждение.

Для большинства юридических лиц время проведения платежей является одним из важных условий обслуживания в банке, так как возможность осуществления финансовых операций в удобное для клиентов время позволяет продуктивно планировать работу.

"Развитие и постоянное усовершенствование работы банка в целом является одной из приоритетных задач Запсибкомбанка. Наши клиенты активно проводят платежи, и мы рады сообщить, что осуществление банковских операций будет исполняться круглосуточно", – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.

Теперь операционный день для корпоративных клиентов будет продолжаться с 8 до 21 часов.

Прием и проведение платежей осуществляются в соответствии с тарифами на услуги юридическим лицам ПАО "Запсибкомбанк".