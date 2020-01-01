23 января - события дня

t-l.ru t-l.ru

В Тюмени в 10 часов в колледже цифровых и педагогических технологий (ул. Минская, 45) начнется областной робототехнический фестиваль "Робофест Тюмень-2020".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, 2 этаж, малый зал) начнется заседание Координационного совета национальных объединений Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70) начнется акция памяти "Блокадный хлеб".

В Тюмени в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) пройдет открытая встреча "Как вернуться в рабочий режим?".

В Тюмени в 15 часов в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Пермякова, 3, к. 1) начнется презентация Центра опережающей профессиональной подготовки.

В с. Каскара Тюменского района состоится открытие после ремонта средней школы и читального зала президентской библиотеки.

Этот день в истории:

1556 - землетрясение в Шэньси: погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории.

1579 - заключена Утрехтская уния: объединение северных провинций Нидерландов против Испании.

1755 - императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого российского университета, по проекту Михаила Ломоносова и графа Ивана Ивановича Шувалова.

1849 - в городе Женева, штат Нью-Йорк, впервые в истории США женщине вручили диплом врача. Его обладательницей стала Элизабет Блэкуэлл, урожденная англичанка.

1895 - на берег Антарктиды впервые сошли люди - капитан и пассажир норвежского промыслового судна "Антарктик".

1924 - траурный поезд, ведомый паровозом У127, привез в Москву на Павелецкий вокзал тело В. И. Ленина.

1950 - Иерусалим провозглашен столицей Израиля.

1960 — Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10916 м.