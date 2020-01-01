24 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" начнется образовательная программа стратегической сессии в рамках инициативы "Кадры будущего для регионов".

В Тюмени в 10 часов в спортивном клубе "Тайга-кроссфит" (ул. Харьковская, 72 строение 6) начнется турнир по функциональному многоборью среди допризывной молодежи Тюменской области "Универсальный атлет".

В Тюмени в 11 часов в лицее ТИУ (ул. Республики, 47, 3 этаж, актовый зал) начнется открытие Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО" — "Тюменский десант".

В Тюмени в 11 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется открытие фестиваля "Вместе медиа. Урал".

В Тюмени в 12 часов по адресу ул. Луначарского, 19, корп.1 начнется открытие учебной производственной площадки "Фабрики процессов" Тюменской области в рамках национального проекта "Производительность и поддержка занятости".

В Тюмени в 14 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется мероприятие, посвященное старту нового сезона проекта "Стальной характер".

В Тюмени в 14 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется торжественная церемония посвящения в юнармейцы.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67) начнется мастер-класс по изготовлению памятной открытки для ветеранов-блокадников.

Этот день в истории:

1720 - Петр I утвердил Морской устав Российской империи.

1931 - в Москве основан театр "Ромэн", самый старый из ныне действующих цыганских театров.

1966 - катастрофа индийского Boeing 707 на горе Монблан, погибли 117 человек.

1984 - выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.

1988 - катастрофа Як-40 под Нижневартовском, погибли 27 человек.

2006 - из Космического центра Танэгасима с помощью ракеты-носителя H-IIA запущен спутник ДЗЗ ALOS.