25 января - события дня
В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) начнется чемпионат и первенство по дартсу.
В Тюмени в 10 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70, корпус 7) начнется фестиваль "Вместе медиа. Урал".
В Тюмени в 11 часов в МФК "Магелан" (ул.50 лет Октября, 14, 1 этаж) начнется информационно-профилактическая акция "Палатка здоровья".
В Тюмени в 17 часов в СК "Прогресс" (ул. Пржевальского, 33) начнется товарищеский матч по хоккею между командой "ТюмГУ" и командой "Красная машина", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдет турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF OPEN La/St 2020 на Кубок губернатора Тюменской области.
В Тюмени в студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) пройдет "Студокиада".
В Тюмени в центре профориентации (ул. Республики, 204в) пройдет День семьи.
Этот день в истории:
1479 - Константинопольским договором прекращена 15-летняя война между Венецианской республикой и Османской империей.
1701 - в Москве основана школа математических и навигацких наук.
1708 - впервые в России напечатана книга гражданским шрифтом ("Геометрия").
1721 - Петр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод.
1763 - указом Екатерины II учрежден Генеральный штаб Вооруженных сил Российской империи.
1799 - в США запатентована механическая сеялка.
1802 - Наполеон I избран президентом Италии.
1905 - в Южной Африке найден самый большой алмаз "Куллинан".
1914 - открыт астероид (780) Армения.
1915 - изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи.
1919 - в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире "Пенсильвания" (на 2 тыс. 200 номеров).
1924 - в Шамони открылись первые зимние Олимпийские игры.
1932 - СССР и Польша подписали акт о ненападении.
1938 - из-за высокой солнечной активности северное сияние наблюдали в Западной Европе.
1943 - город Воронеж освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
1949 - впервые была вручена американская телевизионная премия "Эмми".
1955 - опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР "О прекращении состояния войны с Германией".
1960 - в СССР закрыт ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения).
1991 - в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.
1992 - в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копье современной конструкции дальше 90 метров.
1993 - на орбитальной станции "Мир" прошла первая в истории художественная выставка работ Игоря Подольчака.
2004 - на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход "Оппортьюнити".