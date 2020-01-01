25 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) начнется чемпионат и первенство по дартсу.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70, корпус 7) начнется фестиваль "Вместе медиа. Урал".

В Тюмени в 11 часов в МФК "Магелан" (ул.50 лет Октября, 14, 1 этаж) начнется информационно-профилактическая акция "Палатка здоровья".

В Тюмени в 17 часов в СК "Прогресс" (ул. Пржевальского, 33) начнется товарищеский матч по хоккею между командой "ТюмГУ" и командой "Красная машина", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдет турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF OPEN La/St 2020 на Кубок губернатора Тюменской области.

В Тюмени в студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) пройдет "Студокиада".

В Тюмени в центре профориентации (ул. Республики, 204в) пройдет День семьи.

Этот день в истории:

1479 - Константинопольским договором прекращена 15-летняя война между Венецианской республикой и Османской империей.

1701 - в Москве основана школа математических и навигацких наук.

1708 - впервые в России напечатана книга гражданским шрифтом ("Геометрия").

1721 - Петр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод.

1763 - указом Екатерины II учрежден Генеральный штаб Вооруженных сил Российской империи.

1799 - в США запатентована механическая сеялка.

1802 - Наполеон I избран президентом Италии.

1905 - в Южной Африке найден самый большой алмаз "Куллинан".

1914 - открыт астероид (780) Армения.

1915 - изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи.

1919 - в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире "Пенсильвания" (на 2 тыс. 200 номеров).

1924 - в Шамони открылись первые зимние Олимпийские игры.

1932 - СССР и Польша подписали акт о ненападении.

1938 - из-за высокой солнечной активности северное сияние наблюдали в Западной Европе.

1943 - город Воронеж освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

1949 - впервые была вручена американская телевизионная премия "Эмми".

1955 - опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР "О прекращении состояния войны с Германией".

1960 - в СССР закрыт ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения).

1991 - в СССР издан указ о совместном патрулировании в крупных городах милиции и армии.

1992 - в калифорнийском Окленде английский атлет Стив Бакли первым в истории метнул копье современной конструкции дальше 90 метров.

1993 - на орбитальной станции "Мир" прошла первая в истории художественная выставка работ Игоря Подольчака.

2004 - на поверхность Марса совершил посадку второй американский марсоход "Оппортьюнити".