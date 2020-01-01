26 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) начнется чемпионат и первенство по дартсу.

В Тюмени в 10 часов в МТЦ "Космос" (Республики, 165а) начнется лекция-завтрак CreativeMornings.

В Тюмени в 11 часов в ТЦ "Южный" (ул. Мельникайте, 137, 1 этаж) начнется информационно-профилактическая акция "Палатка здоровья".

В Тюмени в 11 часов седьмом корпусе Тюменского Индустриального Университета (ул. Мельникайте, 70) начнется фестиваль "Вместе медиа. Урал".

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдет турнир мировой серии по танцевальному спорту WDSF OPEN La/St 2020 на кубок губернатора Тюменской области.

В Тюмени в ТюмГУ (ул. Володарского, 6) пройдет муниципальный тур Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы".

В Тобольске в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) пройдет интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", посвященная дню без Интернета.

Этот день в истории:

1340 - Эдуард III объявлен королем Франции.

1525 - появилась первая печатная карта Руси — карта Московских земель.

1564 - в ходе Ливонской войны произошла Битва при Чашниках.

1788 - основан город Сидней — первое поселение европейцев в Австралии.

1839 - укреплению в Суджукской бухте при устье реки Цемес присвоено название Новороссийск.

1911 - совершает полет первый гидроплан, пилотируемый Гленом Кертисом.

1914 - поднялся в воздух первый российский четырехмоторный цельнодеревянный биплан "Илья Муромец" - первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика-авиаконструктора И. И. Сикорского.

1924 - постановлением второго съезда Советов Петроград переименован в Ленинград.

1924 - приказом начальника Московского гарнизона учрежден Пост № 1, пост Почетного караула у Мавзолея В. И. Ленина.

1934 - в Москве открылся XVII съезд ВКП(б).

1939 - на знаменитой конференции по теоретической физике в Вашингтоне Нильс Бор объявил об открытии деления урана.

2004 - президентом Хамидом Карзаем была официально подписана Конституция Афганистана.