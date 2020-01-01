27 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя губернатора Тюменской области, начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова "Итоги строительной отрасли Тюменской области за 2019 год и планы на 2020 год".

В Тюмени в 12 часов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется торжественное открытие городского военно-патриотического фестиваля "Виват, Россия!", посвященного Году памяти и славы.

В Тюмени в 12 часов на площади Памяти начнется митинг-реквием, возложение цветов к памятнику жертвам фашистских концлагерей.

Этот день в истории:

1918 - начало гражданской войны в Финляндии.

1924 - похороны В. И. Ленина.

1944 - в результате операции "Январский гром" было завершено полное снятие блокады Ленинграда.

1945 - освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).

1948 - начало продаж в США магнитофонов (Wire Recording, 149$).

1967 - заключён международный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, объявивший космос достоянием всего человечества и установивший запрет на размещение в космическом пространстве ядерного оружия.

1973 - подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

1983 - закончена проходка самого длинного подводного тоннеля Сэйкан.

2009 - митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран Поместным собором XVI Патриархом Московским и Всея Руси.