28 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание заседание Совета при Тюменской областной думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по социальной политике.

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр.1) пройдет квартирник "Искристый набережник".

Этот день в истории:

1077 - папа римский Григорий VII одержал верх над немецким королем и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившимся "хождением в Каноссу".

1226 - правитель Тулузы Раймунд VII (граф Тулузы) отлучен от церкви папой римским.

1495 - папа римский выдал французскому королю Карлу VIII в качестве заложника своего сына Чезаре Борджиа.

1596 - на борту своего корабля от дизентерии умер английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк.

1724 - Указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.

1725 - в России наступила "эпоха дворцовых переворотов".

1762 - российский император Петр III помиловал фельдмаршала Миниха.

1813 - опубликован роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение".

1820 - русской кругосветной экспедицией шлюпов "Восток" и "Мирный" была открыта Антарктида.

1900 - в Лейпциге основан Немецкий футбольный союз.

1906 - в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы - первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.

1918 - Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России.

1945 - советские войска заняли Мемель.

1985 - принятие Делийской декларации против ядерной войны.

1986 - катастрофа американского космического корабля "Челленджер".

1992 - Борис Ельцин издал указ "О свободе торговли".

1999 - в Москве прошел финал первого международного конкурса красоты "Мисс Содружество".

2009 — в Москву прибыл Рауль Кастро. Это первый официальный визит лидера Кубы в Россию после распада СССР.