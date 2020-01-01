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В Тобольске благоустроят привокзальную площадь

Общество, 15:16 28 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Привокзальную территорию в Тобольске благоустроят совместно с РЖД в 2020 году. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

"Будут установлены красивые и комфортабельные остановочные комплексы, отремонтировано асфальтовое покрытие, расширена проезжая часть для организации заездных карманов", - отметил глава Тобольска.

Как заметил Максим Афанасьев, жалобы о том, что ожидание автобуса проходит в плохих условиях поступали от горожан неоднократно. "Помимо этого мы не должны забывать, что Тобольск - центр туризма. И хорошее первое впечатление второй раз нам произвести не удастся", - заключил он.

Анжела Лебедева

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# благоустройство , Привокзальная площадь , Тобольск

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