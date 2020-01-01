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В ТюмГУ предложили прививать интерес к астрономии с начальных классов

Общество, 09:49 29 января 2020

www.nasa.gov | Фото: www.nasa.gov

Формировать астрономические понятия у школьников с начальных классов предлагают преподаватели ТюмГУ на Международной конференции "Современный учитель дисциплин естественно-научного цикла", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Как пояснили в ТюмГУ, одними из основных требований к организации процесса обучения астрономии являются использование межпредметных связей, тщательный подбор наглядных иллюстраций и создание доступных моделей. Учитель, показав или изложив факты, вынужден создавать модель явления.

"В силу своих возрастных особенностей в младшем возрасте дети проявляют большой интерес к астрономии и космонавтике, но часто не могут найти ответы на возникающие у них вопросы, – рассказала доцент Надежда Буслова. – Удовлетворить этот интерес можно и нужно дополнительным образованием по астрономии, обращаясь, в частности, к занимательной астрономии, конструированию астрономических приборов, прототипированию небесных объектов".

Астрономическая модель должна удовлетворять прежде всего одному главному условию – изображать сущность, она должна быть возможно более простой и наглядной.

"Как показывает практика, взяв за основу обучения конструкторскую деятельность, мы обеспечим прочную базу для расширения знаний на последующих этапах обучения. В результате дети еще в начальной школе освоят основные астрономические понятия, познакомятся с астрономической техникой и принципом их действия, а также изучат параллельно историю вопроса", – рассказала доцент Альбина Алексеевнина.

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# астрономия , ТюмГУ

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