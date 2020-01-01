29 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнутся соревнования участников чемпионата ЮниорПрофи по компетенциям.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич "Итоги реализации национального проекта "Цифровая экономика" в Тюменской области и планы на 2020 год".

В Тюмени в 14 часов в отеле Vostok (ул. Республики, 159) начнется Рождественский саммит.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, второй этаж) начнется работа "Школы молодого пенсионера".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" начнется открытие выставки "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение". В 19 часов начнется вечер памяти жертв Холокоста.

Этот день в истории:

1616 - голландские мореплаватели Я. Лемер и В. Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки - мыс Горн.

1635 - кардинал Ришелье основывает Французскую академию.

1710 - в Российской империи выходит указ императора Петра I об официальном введении русского гражданского алфавита.

1814 - состоялось сражение при Бриенне.

1833 - в Санкт-Петербурге учреждена первая в России городская почта.

1856 - королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны — "Крест Виктории".

1886 - день рождения первого в мире бензинового автомобиля.

1896 - американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

1916 - последний налет немецких дирижаблей на Париж.

1927 - в Англии впервые появился отель с ванными комнатами.

1932 - на горьковском заводе "рождается" полуторка - первый грузовой автомобиль "ГАЗ-АА".

1935 - в СССР образована Калининская (ныне Тверская) область.

1960 - создана первая искусственная почка.

1997 - Нью-Йоркский суд приговорил Вячеслава Иванькова (Япончика) к 7 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

2000 - в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате "Однорукий бандит" .

2010 - первый полет российского истребителя пятого поколения Су-57.