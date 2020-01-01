30 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов на Тюменской областной станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35) начнется традиционная благотворительная акция "День донора".

В Тюмени в 10 часов в Точке кипения-Тюмень (ул. Республики, 142) начнется обсуждение важного нормативного документа - стандарта вовлечения граждан в решение вопросов городского развития.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Руслана Джумасова "Правила маркировки мероприятий в СМИ".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 12 часов в ТГДМЦ "Алый парус" (ул. Макарова, 11) начнется Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослых VII ступени.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется презентация грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

В Тюмени в 15 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется торжественное вручение ветеранам памятной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется тизер-лекция курсов Soft Skills.

В Тюмени в главном корпусе ТИУ (ул. Володарского, 38, 1 этаж) откроется выставка в честь 95-летия со дня рождения Анатолия Косухина.

Этот день в истории:

1722 - в Москве учреждена должность обер-полицмейстера - высшая полицейская должность города.

1790 - в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка.

1868 - в России опубликована книга Чарльза Дарвина об естественном отборе.

1894 - Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток.

1915 - атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использует подводные лодки.

1930 - осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы, изобретенного советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.

1935 - американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера.

1943 - в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия, условная точка перелома в Великой Отечественной войне.

1979 - исчезновение Boeing 707 над Тихим океаном. Пропали шесть человек и груз из полутора сотен картин.

2007 - вышла в продажу операционная система Windows Vista.

2009 - с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Циклон-3" запущен российский космический аппарат "Коронас-Фотон".