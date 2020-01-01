31 января - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж, зал совещаний) начнутся публичные обсуждения правоприменительной практики управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В Тюмени в 11 часов в МКМЦ "Медицинский город" (ул. Барнаульская, 32, вход через справку) начнется пресс-тур, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

В Тюмени в 12 часов в ТГДМЦ "Алый парус" (ул. Макарова, 11) начнутся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в рамках Зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослых.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в правительстве области (ул. Володарского, 45) начнется встреча заместителя губернатора Андрея Пантелеева с делегацией представительства Европейского Союза в РФ.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) начнется официальное открытие выставки "+30°+".

В Тюмени в студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) пройдет День без интернета.

Этот день в истории:

1714 - Петр I учредил в Летнем дворце Санкт-Петербурга "Государев кабинет" — Кунсткамеру, старейший музей России.

1714 - Петр I издал указ об обучении дворянских детей "цыфири и геометрии"; "не постигшим основ знаний" запрещалось жениться.

1864 - в Москве открывается для посетителей первый в России "общедоступный зоологический сад" — московский зоопарк.

1921 - началось крестьянское восстание в Сибири (Ишимское), причиной которого стало недовольство экономической политикой советской власти.

1924 - на втором съезде Советов СССР была утверждена окончательная редакция первой конституции СССР.

1941 - начало сражения при Куфре.

1943 - нацистами уничтожено гетто в Пружанах.

1944 - Вторая Мировая война: битва за Кваджалейн.

1955 - в США продемонстрирована работа первого музыкального синтезатора.

1990 - в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29), открылся первый McDonald’s в СССР.

1992 - Совет министров иностранных дел стран-участниц СБСЕ принял в члены СБСЕ 10 государств СНГ.

2001 - в небе Японии едва не столкнулись два авиалайнера компании Japan Airlines.