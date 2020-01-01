1 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопаркке (ул. Республики, 142) начнется образовательная выставка "Навигатор поступления".

В Тюмени в 10 часов в спортшколе №2 (ул. Барнаульская, 17а) начнутся соревнования Зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди взрослых.

В Тюмени в 12 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется чемпионат и первенство города по чир спорту.

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1) пройдет иммерсивный перформанс "Встретимся у картины" в рамках выставки "+30°+".

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) пройдет хореографический спектакль "Дом, который…".

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) откроется выставка подлинников Шри Чинмоя "Искусство для сердца".

Этот день в истории:

1597 - Указы об "урочных летах", о кабальных холопах.

1699 - Петр I повелевает челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге.

1709 - На необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

1720 - Швеция и Пруссия подписывают мирный договор.

1732 - Подписание российско-иранского Рештского договора.

1809 - российский император Александр I учреждает ландтаг (парламент) Финляндии.

1816 - создан "Союз спасения" - первая тайная политическая организация декабристов.

1851 - в Киле Вильгельм Бауэр проводит неудачные испытания одной из первых субмарин.

1865 - отмена рабства в США.

1893 - Томас Эдисон открывает первый в мире киносъёмочный павильон, "Чёрная Мария".

1923 - в Петрограде, в доме № 76 по набережной р. Фонтанки, открыта первая в СССР сберегательная касса.

1926 - образована Киргизская АССР.

1931 - открылась Центральная фабрика Союзкино ("Мосфильм").

1942 - немецкие войска заменяют свой секретный морской код "Энигма", известный англичанам с начала войны, на новый — "Тритон".

1946 - Трюгве Ли избран первым генеральным секретарем ООН.

1958 - запуск в космос первого американского спутника.

1980 - установлены дипломатические отношения между СССР и Королевством Лесото.

1982 - компания Intel выпустила первый Intel 80286 - 16-разрядный процессор второго поколения архитектуры x86.

1992 - Российско-американская декларация о завершении холодной войны.

1996 - Эритрея перешла на григорианский календарь.

2003 - при заходе на посадку на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл "Колумбия", погибли все семь членов экипажа.