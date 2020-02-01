2 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в Музейляндии пройдет мультквест для детей "Однажды в мультфильме…".

В Тюмени в ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) пройдет третий этап детской лиги дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет.

Этот день в истории:

1207 — на территории современных Латвии и Эстонии образовано княжество в составе Священной Римской империи, Терра Мариана.

1238 — разорение Москвы Батыем.

1536 — испанский конкистадор Педро де Мендоса основал на западном берегу Ла-Платы город Буэнос-Айрес — впоследствии столицу Аргентины.

1589 — учреждено патриаршество в Москве.

1620 — образована Сибирская епархия.

1701 — вышел "Указ о постройке на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей", положивший начало Балтийскому флоту.

1732 — в России учреждена Воинская морская комиссия, оформившая первую военно-морскую доктрину России.

1886 — в США впервые официально праздновали День сурка.

1892 — американец Уильям Пейнтер из Балтимора (штат Мэриленд) получил патент на кроненпробку для плотного, герметичного закрытия бутылок.

1905 — под копытами эскадрона гвардейской кавалерии рушится Египетский мост через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.

1918 — Совет народных комиссаров принимает декрет "Об отделении Церкви от государства и школы".

1932 — начало работы Женевской конференции по разоружению 1932—35 с участием 63-х государств.

1942 — указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль "Партизану Отечественной войны".

1959 — гибель тургруппы Дятлова на Северном Урале.

1970 — в Мюнхене впервые произошла операция по трансплантации нерва.

1986 — впервые женщины в Лихтенштейне участвуют в выборах.

1999 — Уго Чавес стал президентом Венесуэлы.

2005 — в Елисейском дворце в Париже состоялось бракосочетание Николя Саркози и Карлы Бруни. Впервые глава Французской республики женился, будучи в должности президента.