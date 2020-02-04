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Личный прием граждан проведет прокурор Владислав Московских в муниципалитетах

Общество, 08:21 04 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проведет приемы граждан в Упорово, Заводоуковске и Ялуторовске 6 февраля, сообщает прокуратура региона.

С 9 часов 15 минут до 11 часов 30 минут личный прием жителей в с. Упорово пройдет в здании районной прокуратуры по ул. Володарского, 48.

С 13 часов 15 минут до 15 часов прием будет проходить в Заводоуковске в здании межрайонной прокуратуры по ул. Заводской, 5а.

С 15 часов 45 минут до 18 часов Владислав Московских примет граждан в Ялуторовске в здании межрайонной прокуратуры по ул. Свердлова, 30.

Все поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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# прием граждан , прокурор

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