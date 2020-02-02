3 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется презентация монографии "Система адаптивно-ландшафтного земледелия в природно-климатических зонах Тюменской области".

В Тюмени в городской резиденции губернатора области пройдет торжественная церемония вручения юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветеранам Великой Отечественной войны.

Этот день в истории:

1862 – родился текстильный фабрикант, меценат Художественного театра Савва Морозов.

1896 – родился академик, советский историк Исаак Минц.

1938 – Гитлер взял на себя командование вооруженными силами Германии.

1972 – начались XI зимние Олимпийские игры в Саппоро.

1994 - Сергей Крикалев стал первым российским космонавтом, отправившимся на орбиту в составе экипажа американского космического челнока "Дискавери".

1998 - на итальянском горнолыжном курорте Кавалезе погибли 20 человек, когда трос поднимавшейся кабины с людьми перерезал низколетящий самолет НАТО.

2003 – в проливе Босфор затонул российский теплоход "Стрелец".