3 февраля - события дня
В Тюмени в 11 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется презентация монографии "Система адаптивно-ландшафтного земледелия в природно-климатических зонах Тюменской области".
В Тюмени в городской резиденции губернатора области пройдет торжественная церемония вручения юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" ветеранам Великой Отечественной войны.
Этот день в истории:
1862 – родился текстильный фабрикант, меценат Художественного театра Савва Морозов.
1896 – родился академик, советский историк Исаак Минц.
1938 – Гитлер взял на себя командование вооруженными силами Германии.
1972 – начались XI зимние Олимпийские игры в Саппоро.
1994 - Сергей Крикалев стал первым российским космонавтом, отправившимся на орбиту в составе экипажа американского космического челнока "Дискавери".
1998 - на итальянском горнолыжном курорте Кавалезе погибли 20 человек, когда трос поднимавшейся кабины с людьми перерезал низколетящий самолет НАТО.
2003 – в проливе Босфор затонул российский теплоход "Стрелец".