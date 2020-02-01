Тюменцы оценили предложение Госдумы узаконить фудшеринг

| Фото: библиотека им. Д.И. Менделеева во ВКонтакте | Фото: библиотека им. Д.И. Менделеева во ВКонтакте

Депутаты Госдумы разработали законопроект, по которому магазины смогут отдавать нереализованную продукцию на благотворительность. Если идею поддержат, то нужно будет внести поправки и в Налоговый кодекс.

Новый законопроект предусматривает освобождение от налогов безвозмездной передачи продуктов, которые еще пригодны для употребления. Это будет стимулировать предпринимателей отдавать еду, срок годности которой истекает, тем, кому это нужно.

Пока все желание предпринимателей отдать продукты с неистекшим сроком годности натыкаются на бюрократические тонкости: за благотворительную передачу товара бизнесмены обязаны заплатить 40% налога на прибыль и НДС. Дешевле получается выкинуть продукты на свалку и заплатить за них как за мусор.

"Наш магазин находится в частном секторе, - отметила продавец объекта сетевой торговли Ирина Трусова. – К нам обращаются местные жители, которые держат домашних животных и ведут хозяйство, с просьбой отдать или продать за небольшие деньги просроченный товар. Но мы обязаны всю просрочку утилизировать в мусорный бак. Конечно, нам проще это фермеру отдать, он скормит животным. Да и за вывоз мусора хозяевам меньше платить придется. Но так делать нельзя".

Законопроект, который разработали депутаты Госдумы, говорит не о просроченной продукции, а о продукции с истекающим сроком годности, которая пригодна для употребления без вреда для здоровья, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Я считаю, что в этой инициативе нужно обязательно предусмотреть такие спорные ситуации, когда магазин может оказаться без вины виноватым, - сказала предприниматель из Ялуторовска Галина Вихрева. – У меня три продуктовых магазина. За отсутствием просрочки в торговых точках мы следим строго. Надо сделать так, чтобы не получилось ситуации: человек получил продукты бесплатно, а потом принес их и сказал – вы мне продали товар с истекшим сроком годности. Доказывай потом, что именно эту банку консервов, например, ты не продал, а передал безвозмездно. Вот все детали должны быть прописаны".