Тюменский проект "Конек Горбунок. Лоскутная сказка" пополнился работами из Кыргызстана

Фото с личной страницы руководителя квилт-клуба «Сибирская палитра» Анны Глазуновой во ВКонтакте Фото с личной страницы руководителя квилт-клуба «Сибирская палитра» Анны Глазуновой во ВКонтакте

Тюменский проект "Конек Горбунок. Лоскутная сказка" уже стал международным. В коллекции квилтов работы рукодельниц из девяти стран.

В январе новые работы поступили из Кыргызстана, ожидаются работы из Казахстана, а также из Димитровграда Кировской области. Об этом рассказала "Вслух.ру" арт-директор проекта, руководитель квилт-клуба "Сибирская палитра" Анна Глазунова.

В "лоскутной сказке" уже больше 250 панно-квилтов от более 380 авторов. Мастера запечатлевают Конька-Горбунка, Ивана-Дурака, Рыбу-Кит и других персонажей. Однако не все успели попасть в "первую волну", поэтому был объявлен донабор до 1 апреля 2020 года.

Изделие должно быть трехслойным: лицевой - декоративный лоскутный; наполнитель (синтепон, тинсулейт или др.); подкладка. Размер 50 на 50 см. В правом нижнем углу нужно пришить текстильную этикетку, где указать: ФИО., год рождения, домашний адрес, телефон, e-mail, дату создания панно. Возраст участников не ограничен. Сюжет для работы приветствуется любой. Получить более подробную информацию можно во ВКонтакте.