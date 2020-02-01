ХК "Рубин" проведет выездную серию

Фото: ХК "Рубин" Фото: ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" проведет выездную серию в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Предстоит восемь матчей перед плей-офф, куда тюменский клуб уже вышел. График будет плотный, нашей дружине предстоят повторные встречи.

Серия стартует 1 февраля в Альметьевске. Тюменская дружина скрестит клюшки с "Нефтяником". В Нефтекамске 3 февраля с "Торосом". В начале сезоны команды встречались, и в обоих случаях "Рубин" уступил: со счетом 1:3 - "Нефтянику" и 2:3 (по буллитам) - "Торосу".

5 февраля — игра в Ижевске с "Ижсталью". В сентябре тюменцы одолели соперника со счетом 3:1. "Молот-Прикамье" ждет "Рубин" на домашнем льду 7 февраля. В предыдущем противостоянии наши хоккеисты победили со счетом 4:1.

Перед матчем с "Металлургом" из Новокузнецка будет небольшой перерыв, дружины встретятся 11 февраля. Ранее "Рубин" победил по буллитам со счетом 1:0. 13 февраля состоится игра с "Торпедо" из Усть-Каменогорска, который уступал тюменцам со счетом 2:1.

Для "Номада" из Нур-Султана встреча будет не из простых: "Рубин" одолел казахскую команду с разгромным счетом 5:1. Последний перед плей-офф матч состоится 18 февраля. Соперником выступит "Сарыарка" из Караганды, эта команда уступила по буллитам со счетом 2:3.

"Рубин" по-прежнему занимает 1 место в конференции-2, но опустился на 4 строку в турнирной таблице ВХЛ: "СКА-Нева" и "Динамо-СПб" уже сыграли по 48 игр, "Звезда" - 47 игр. Тюменский клуб в 46 матчах получил 75 баллов.

В домашней серии, которая прошла в январе, из восьми матчей "Рубин" победил в шести. Уступил "Соколу" из Красноярска и "Горняку" из Учалы. Причем башкирцам проиграли со счетом 1:4, сообщает "Вслух.ру".

"Очень хороший урок, наверное, он пойдет на пользу. Есть время на исправление ошибок", - прокомментировал последнее поражение главный тренер Михаил Звягин.

Матчи плей-офф начнутся 22 февраля.