Социальные контракты помогают тюменцам повысить доходы

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Наиболее действенными мерами помощи жителям Тюменской области в вопросе снижения уровня бедности стали технологии социальных контрактов.

В 2019 году было заключено около 350 социальных контрактов, из них в 90% случаях семьи занялись развитием личных подсобных хозяйств, остальные — организовали предпринимательскую деятельность. Опыт оказался удачным, поэтому с 2020 года такая поддержка будет распространена на все муниципальные районы и городские округа Тюменской области.

Напомним, что в 2019 году для пилотных площадок (Абатский и Казанский муниципальные районы) были введены дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной и ежемесячной выплаты на основании социального контракта. Единовременная выплата была предусмотрена для оплаты профессионального обучения участника программы, ежемесячная выплата - чтобы обеспечить первоочередные нужды гражданина и его семьи на период такого получения им профессии, сообщает департамент социального развития Тюменской области.