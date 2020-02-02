Образовательный интенсив "Команда С" пройдет в Тюмени

| Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Образовательный интенсив "Команда С" стартует 29 февраля. Участники посетят серию лекций от федеральных и региональных экспертов и узнают о тонкостях создания полнометражных фильмов.

Будущие кинематографисты освоят азы режиссерской, операторской, художественно-постановочной и административной работы. Участники познакомятся с созданием кинокартин изнутри, получат обратную связь от спикеров и погрузятся в съемочный процесс.

По итогу лучшие участники получат возможность попробовать свои силы на практике: присоединиться к съемкам полнометражного фильма "Отряд С".

"Мы хотим создать сильное сообщество кинематографистов в Тюмени, поэтому проводим интенсив, где поделимся практическим опытом. Это отличная возможность для начинающих попробовать себя в новой сфере, увидеть процесс создания большого кино изнутри и найти единомышленников", — отметила руководитель интенсива Дарья Киселева.

Принять участие и прокачать свои навыки могут все желающие старше 18 лет вне зависимости от уровня подготовки. Образовательный интенсив бесплатный, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке до 25 февраля, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".