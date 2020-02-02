Тюменский проект "Старшее поколение" высоко оценили на федеральном уровне

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Региональный проект "Старшее поколение" в Тюменской области создает условия для активного долголетия, вводит систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, помогает обеспечить их доступными социальными и медицинскими услугами, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Эти тюменские разработки высоко оценены на федеральном уровне и с 2020 года область входит в число пилотных регионов по данному направлению. С 2019 года в Тюменской области реализуется образовательный проект "Виртуальная школа по уходу и реабилитации", которая помогает родственникам больных обеспечить родному человеку оптимальный уровень жизни в привычной для него домашней обстановке.

В Областном геронтологическом центре работает телефон доверия для людей старшего поколения 8-800-201-41-41. На бесплатный и анонимный звонок ответит профессиональный психолог, который поможет найти выход из сложной жизненной ситуации, справиться с тревогой и одиночеством, разобраться в причинах волнения и беспокойства.

Большой блок работы направлен на сохранение здоровья - и диспансеризация, и профосмотры, и диспансерное наблюдение. 25 восьмиместных автомобилей в 2019 году пополнили парк машин, которые помогают пожилым жителям отдаленных сел пройти обследование в поликлиниках. Более 125 тысяч тюменцев старшего поколения прошли профосмотры и диспансеризацию, а около 260 тысяч находятся на диспансерном наблюдении.

Отлично работают и проекты активного долголетия: в 2019 году они объединили 45% жителей области старшего поколения, это рекордное количество за последние годы.