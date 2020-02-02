Тюменская психиатрическая больница получила сертификат качества Росздравнадзора

| Фото: iowaadguy.files.wordpress.com | Фото: iowaadguy.files.wordpress.com

Стационар тюменской Областной клинической психиатрической больницы стал первым в России специализированным учреждением, получившим сертификат качества Росздравнадзора, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Аудиторы проверили соответствие стационара по 11 направлениям стандартов в области безопасности и качества оказания медицинской помощи. В том числе – оснащенность и материально-техническая база, эпидемиологическая безопасность, системы идентификация личности пациента и управления персоналом, организация экстренной и неотложной помощи.

Члены комиссии изучали документы, наблюдали за процессом оказания медпомощи, заглянули в каждый уголок больницы. Итог – еще одно медицинское учреждение Тюменской области признано соответствующим на самом высоком уровне по качеству и безопасности оказания медицинской помощи. По мнению комиссии, в стационаре Областной клинической психиатрической больницы работает слаженный коллектив, который в любой ситуации действует на благо пациента.

"Сертификат – не самоцель. Мы стремимся удовлетворить запросы пациентов и их близких. И останавливаться на достигнутом не станем", – прокомментировал главный врач больницы Евгений Родяшин.

За последний год клиника за счет собственных средств обновила входные группы, пандусы, внутренние лестничные пролеты оборудовали поручнями и антискользящим покрытием. Стационар оснастили предупреждающими о препятствии знаками и тактильными табличками-указателями на языке Брайля для слабовидящих.