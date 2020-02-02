Тюменцам рассказали, как получить налоговый вычет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам рассказали, как можно уменьшить налоговое бремя. Налоговые вычеты можно получить даже за детский сад и оплату курсов иностранного языка.

"Налоговым вычетом называют часть денег, которые человек может вернуть с налога в 13%, который ежемесячно удерживается с каждой зарплаты, - пояснила тюменский бухгалтер Елена Носкова. – Главное условие: человек должен официально работать, а с его зарплаты отчисляться НДФЛ. Получить вычет можно за оплату обучения себе, своих детей и даже братьев и сестер, если им не исполнилось 24 года. Нельзя оформить вычет, если учебу оплачивал работодатель, или за счет средств материнского капитала".

Получить вычет можно не только за обучение в вузе или техникуме. Каждый может вернуть часть денег, оплаченных за детский сад, частную школу, платные кружки или секции. Важный момент – средства должны быть потрачены именно на учебу, а не на содержание ребенка в образовательном учреждении (это необходимо отразить в договоре), а само учреждение должно иметь лицензию.

"Вернуть деньги можно даже за курсы английского языка или обучение в автошколе. Помните, что максимальная сумма расходов, которая учитывается при оформлении вычета, ограничена: она составляет 50 тысяч рублей в год при обучении детей и 120 тысяч рублей в год при собственном обучении или обучении брата или сестры", - отметила Елена Носкова.

Для оформления вычета нужно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ, подготовить комплект документов, которые подтверждают расходы, представить их в налоговую по месту жительства, сообщает "Тюменская область сегодня".