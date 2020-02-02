Молодых режиссеров приглашают стать участниками творческого конкурса

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

В Тюмени во второй раз пройдет режиссерская лаборатория "12+". Ее организует молодежный театр “Ангажемент” и приглашает к участию всех молодых талантливых режиссеров. Заявки на участие принимаются с 29 января по 26 февраля 2020 года.

“В настоящее время на сценах тюменских репертуарных театров острая нехватка постановок, адресованных подростковой аудитории. Все спектакли с возрастным цензом 12+ либо представляют собой "классические" постановки произведений либо адресованы в большей степени более взрослой аудитории, но ввиду безобидности языка и обширности затрагиваемой темы им присвоен ценз, указанный выше”, - анализируют организаторы.

В театре связывают этот дефицит с тем, что возрастное ограничение появилось в стране лишь в начале 21 века, и понятие "подросток" требует нового подхода и переосмысления.

“Невероятно важно привлечь внимание молодых театральных деятелей к необходимости поиска нового театрального языка для работы с самой "молчаливой", но и самой нуждающейся в общении аудиторией”, - отмечают организаторы режиссерской лаборатории..

Состав конкурсантов для участия в финальном этапе лаборатории объявят 2 марта 2020 года. Финальный этап пройдет с 13 по 17 апреля в Тюмени. По итогам этого этапа определяется лучший режиссерский эскиз, который получит право на постановку профессионального спектакля в театре "Ангажемент" на основе эскиза, сообщает "Вслух.ру".

Напомним, в 2019 году по результатам лаборатории в репертуаре театра появился один из самых востребованных спектаклей "Всем кого касается" режиссера Игоря Лебедева.