Ишимцев научат создавать траектории личностного развития

| Фото: МЦ "Моя территория". Архив | Фото: МЦ "Моя территория". Архив

Образовательный воркшоп по созданию индивидуальных маршрутов развития личности пройдет в ишимском мультицентре "Моя территория" 4 февраля.

Воркшоп проведет менеджер проектов мультицентра "Моя территория" Дарья Моор. Она расскажет о возможности самопознания через окружающих людей. В процессе тренинга участники узнают, как выбрать траекторию жизни и следовать нужному направлению.

"В каждом человеке с самого рождения заложен огромный потенциал для совершенствования своих навыков и умений. Мы самостоятельно выбираем тот путь, по которому пойдем по жизни. Процесс личностного роста возможно запустить лишь тогда, когда у человека появляется непреодолимое желание к развитию, самосовершенствованию", - отметила она.

Итогом события станет составление чек-листа успешного человека. Вход свободный, пишет "Мой портал".