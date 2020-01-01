В России выявили два случая заражения коронавирусом

| Фото: medica-lab.ru | Фото: medica-lab.ru

В Тюменской области и Забайкальском крае выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

Оба заболевших — граждане Китая. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.

Ранее, 31 января стало известно, что в Областную клиническую инфекционную больницу в Тюмени доставили студентку с признаками ОРВИ, которая вернулась из Китая.

В России вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием. Решено эвакуировать до 4 февраля россиян из двух китайских городов — Уханя, где могут находиться до 300 соотечественников, и Хубэя, где официально остается 341 гражданин России. Всех вернувшихся поместят в карантин на две недели. Кроме того, 1 февраля будет закрыто авиасообщение с Китаем, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. Также предусмотрен запретит на выдачу рабочих виз для граждан КНР. Ограничено пересечение границы с Монголией. Накануне также частично закрыли границу с Китаем.

Напомним, что жертвами нового коронавируса стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи. Самая сложная ситуация в КНР, однако около ста случаев зарегистрировано еще в 20 странах, Россия стала 21-ой. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.