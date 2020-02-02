Сотрудники УФСИН Тюменской области - вторые в служебном двоеборье

| Фото: УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Сотрудники УФСИН России по Тюменской области заняли второе общекомандное место на соревнованиях по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам.

От силовых структур региона за первенство боролись пять команд, сообщает областное УФСИН. Участники продемонстрировали свое мастерство и силы на трех этапах: первый – стрельба по неподвижной мишени, второй – лыжные гонки, третий – лыжная эстафета.

В личном первенстве призовые места распределились следующим образом: Вячеслав Алыпов – первое место, Наталья Котенко – второе место, Андрей Котенко и Дмитрий Манякин – третье место.