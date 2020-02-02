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Сотрудники УФСИН Тюменской области - вторые в служебном двоеборье

Общество, 17:23 02 февраля 2020

УФСИН Тюменской области | Фото: УФСИН Тюменской области

Сотрудники УФСИН России по Тюменской области заняли второе общекомандное место на соревнованиях по зимнему служебному двоеборью и лыжным гонкам.

От силовых структур региона за первенство боролись пять команд, сообщает областное УФСИН. Участники продемонстрировали свое мастерство и силы на трех этапах: первый – стрельба по неподвижной мишени, второй – лыжные гонки, третий – лыжная эстафета.

В личном первенстве призовые места распределились следующим образом: Вячеслав Алыпов – первое место, Наталья Котенко – второе место, Андрей Котенко и Дмитрий Манякин – третье место.

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# УФСИН

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