4 февраля - события дня
В Тюмени в 9 часов в прокуратуре Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31) начнется Всероссийский день приема предпринимателей.
В Тюмени в 10 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах.
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется пресс-конференция председателя областной думы Сергей Корепанова, посвященная итогам 2019 года и планам работы на 2020 год.
В Тюмени в 15 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнутся "Каретинские чтения" в рамках Недели науки.
В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется подготовка к грантовому конкурсу "Родные города" для студентов.
В Ишиме в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) начнется воркшоп "ПРОкачка Skill`ов" по созданию индивидуальных маршрутов развития личности.
Этот день в истории:
900 - Людовик IV Дитя коронован на съезде в Форххайме королем восточных франков.
960 - Тай-цзу стал императором Китая. Начало правления династии Сун.
1454 - атакой восставших из Прусского союза на замок крестоносцев в Торуне и на большую мельницу в Данциге началась Тринадцатилетняя война.
1719 - Петр I издает указ о проведении первой переписи населения Российской империи.
1720 - Петр I издает указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.
1722 - Петр I вводит "Табель о рангах".
1789 - коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.
1824 - американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич в Бостоне представил публике резиновые калоши.
1858 - Германом Гольдшмидтом открыт астероид 52 Европа.
1931 - в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.
1934 - установлены дипломатические отношения между СССР и Венгрией.
1935 - пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.
1944 - Ивану Никитовичу Кожедубу, летчику-асу Красной Армии, присвоено первое звание Героя Советского Союза.
1976 - в Гватемале произошло крупное землетрясение, в результате которого погибли 23 тыс. человек.
1980 - Абольхасан Банисадр стал первым президентом Ирана.
2003 - принята Конституция Сербии и Черногории.
2004 - запущен Facebook.
2009 - атомные субмарины HMS Vanguard британского ВМФ и французская Le Triomphant столкнулись на глубине в Атлантике.