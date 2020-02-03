4 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в прокуратуре Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31) начнется Всероссийский день приема предпринимателей.

В Тюмени в 10 часов в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по лыжным гонкам и бегу на снегоступах.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется пресс-конференция председателя областной думы Сергей Корепанова, посвященная итогам 2019 года и планам работы на 2020 год.

В Тюмени в 15 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 18) начнутся "Каретинские чтения" в рамках Недели науки.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется подготовка к грантовому конкурсу "Родные города" для студентов.

В Ишиме в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) начнется воркшоп "ПРОкачка Skill`ов" по созданию индивидуальных маршрутов развития личности.

Этот день в истории:

900 - Людовик IV Дитя коронован на съезде в Форххайме королем восточных франков.

960 - Тай-цзу стал императором Китая. Начало правления династии Сун.

1454 - атакой восставших из Прусского союза на замок крестоносцев в Торуне и на большую мельницу в Данциге началась Тринадцатилетняя война.

1719 - Петр I издает указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

1720 - Петр I издает указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов.

1722 - Петр I вводит "Табель о рангах".

1789 - коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.

1824 - американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич в Бостоне представил публике резиновые калоши.

1858 - Германом Гольдшмидтом открыт астероид 52 Европа.

1931 - в Курске заработала первая в России ветроэлектростанция.

1934 - установлены дипломатические отношения между СССР и Венгрией.

1935 - пущен первый испытательный поезд Московского метрополитена.

1944 - Ивану Никитовичу Кожедубу, летчику-асу Красной Армии, присвоено первое звание Героя Советского Союза.

1976 - в Гватемале произошло крупное землетрясение, в результате которого погибли 23 тыс. человек.

1980 - Абольхасан Банисадр стал первым президентом Ирана.

2003 - принята Конституция Сербии и Черногории.

2004 - запущен Facebook.

2009 - атомные субмарины HMS Vanguard британского ВМФ и французская Le Triomphant столкнулись на глубине в Атлантике.