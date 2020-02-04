Семьдесят онкобольных выявили во время диспансеризации в Ишиме

| Фото: Областная больница №4 Ишим во ВКонтакте | Фото: Областная больница №4 Ишим во ВКонтакте

70 случаев злокачественных новообразований выявлено в областной больнице № 4 Ишима во время профосмотров и диспансеризации в 2019 году, сообщает пресс-служба медучреждения.

Для раннего выявления рака существуют скрининговые программы, в рамках которых можно пройти бесплатные обследования. В каждой поликлинике работают кабинеты раннего выявления заболеваний для мужчин и женщин. Из 70 случаев выявленных новообразований - семь заподозрили специалисты КРВЗ, а 63 были подтверждены при диспансеризации.

Онкопатологию молочных желез выявили у 18 женщин при прохождении маммографии, у 21 мужчины обнаружили рак при сдаче крови на ПСА предстательной железы. Девять человек узнали об онкозаболевании ЖКТ по результатам ФГДС и колоноскопии.

У девяти женщин онкопатологию обнаружили при прохождении УЗИ органов малого таза. Семь человек узнали о своем диагнозе после обследования органов грудной клетки на компьютерном томографе. У троих ишимцев, также по итогам диспансеризации, выявили рак почки, у двоих онкологию кожных покровов, у одного рак крови.

Все пациенты получают необходимое лечение.

"Если вам, согласно возрасту, предстоит в этом году пройти диспансеризацию, обратитесь в поликлинику по месту жительства. Если же в этом году вам не нужно проходить ДВН, обратитесь в кабинет раннего выявления заболеваний. КРВЗ женский в поликлинике №1 работает с 8 до 20 часов, мужской с 8 до 16 часов, в терапевтическом отделении оба кабинета открыты с 8 до 16 часов, в поликлинике №3 с 8 до 15 часов", - рассказали ишимские медики.