5 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 10) начнется круглый стол "Цифровые технологии в агроинженерии".

В Тюмени в 10 часов в Тюменском колледже производственных и социальных технологий начнется профориентационный марафон АБИЛИМПИКС#ТЕСТ#ДРАЙВ.

Этот день в истории:

1204 - Алексей V Дука провозглашен византийским императором после падения правящей династии Ангелов.

1721 - Петр I издал Указ об учреждении Духовной коллегии - будущего Святейшего синода.

1783 - В Калабрии происходит первое из серии землетрясений, унёсших жизни от 32 до 50 тысяч человек.

1852 - для публики впервые открылся Новый Эрмитаж.

1909 - Бельгийский химик Лео Бакеланд сообщил о полученном им материале, который он назвал "бакелитом". Данный материал был первым синтетическим реактопластом - пластиком, который не размягчался при высокой температуре.

1913 - греческие летчики Михаил Мутусис и Аристидис Морайтинис совершили первый в мировой истории боевой полет военно-морской авиации.

1928 - удается искусственно синтезировать витамин D.

1942 - в Лондоне между правительствами СССР и Канады подписано соглашение об установлении консульских отношений, об обмене консульскими представителями.

1943 - вступила в строй Дорога победы, напрямую связавшая блокадный Ленинград с остальной страной.

1952 - в Нью-Йорке установлен первый светофор для пешеходов.

1953 - премьера мультфильма "Питер Пэн".

1956 - в Кортина-д’Ампеццо закончились VII Зимние Олимпийские Игры. В медальном зачете лучшими были советские спортсмены.

1960 - принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов.

1971 - появился фондовый индекс NASDAQ.

1979 - в Антарктиде, на берегу моря Уэдделла, открыта аргентинская научно-исследовательская полярная станция Бельграно II.

1987 - с космодрома Байконур запущен советский пилотируемый корабль Союз ТМ-2.

1991 - столица Киргизии город Фрунзе переименована в Бишкек.