6 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж) начнется семинар-совещание по теме "Агрострахование как инструмент обеспечения финансовой устойчивости аграриев".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется заседание общественного совета федерального проекта ВПП "Единая Россия" "Локомотивы роста".

В Тюмени в 15 в ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2, корп. 3, актовый зал) начнется торжественное собрание, посвященное Дню российской науки.

В Тюмени в 15 часов в Торгово-промышленной палате Тюменской области (ул. Хохрякова, 9/1) начнется стратегическая сессия "Точки роста" для предпринимателей.

В Тюмени в 16 часов 30 минут на турбазе ДЮЦ "Авангард" (ул. Веселая, 2) начнется чемпионат и первенство города по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

Этот день в истории:

1689 - женитьба Петра I на Евдокии Лопухиной.

1865 - в Санкт-Петербурге вводится традиция отмечать полдень орудийным выстрелом.

1918 - по декрету Совнаркома в РСФСР юлианский календарь заменяется григорианским, по которому живет вся Европа.

1920 - в ночь на 7 февраля в Иркутске расстрелян глава белого движения в Сибири адмирал Александр Колчак.

1922 - Всероссийская чрезвычайная комиссия переименована в Главное политическое управление.

1938 - открытие IV зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

2000 - впервые президентом Финляндии стала женщина Тарья Халонен.

2004 - произошел взрыв в вагоне поезда между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" московского метро. Погибли 39 человек, ранены 120.