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Автоинспекторы региона в усиленном режиме патрулируют дороги

Общество, 18:54 05 февраля 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

На федеральных трассах, в связи с возможным дождем и обледенением станет больше постов ДПС, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторы работают совместно с дорожными службами и проверяют обработку трасс противогололедными материалами, о выявленных недочетах они сообщают дорожникам.

ГИБДД призывает автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, принимая во внимание скользкость и плохую видимость. В ночное время, когда возможно обледенение, поездки по загородным автодорогам лучше ограничить.

В январе 2020 года на дорогах области из-за неправильно выбранного скоростного режима произошло 95 ДТП. В этих авариях погибли три человека, 148 были травмированы.

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# ГИБДД Тюменской области

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