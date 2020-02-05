Автоинспекторы региона в усиленном режиме патрулируют дороги

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

На федеральных трассах, в связи с возможным дождем и обледенением станет больше постов ДПС, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторы работают совместно с дорожными службами и проверяют обработку трасс противогололедными материалами, о выявленных недочетах они сообщают дорожникам.

ГИБДД призывает автомобилистов выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, принимая во внимание скользкость и плохую видимость. В ночное время, когда возможно обледенение, поездки по загородным автодорогам лучше ограничить.

В январе 2020 года на дорогах области из-за неправильно выбранного скоростного режима произошло 95 ДТП. В этих авариях погибли три человека, 148 были травмированы.