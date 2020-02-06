7 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр.1) начнется стратегическая сессия "Векторы молодежной политики-2020".

В Тюмени в 15 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется церемония награждения участников конкурса "УМНИК-2019".

В Тюмени в 16 часов в Тюменском исполкоме ОНФ начнется совещание, посвященное промежуточным итогам по отработке обращений, поступивших на прямую линию с президентом.

В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется концерт автора-исполнителя, лауреата Всероссийского фестиваля авторской песни им. В. Грушина Сергея Ломакина.

В Тюмени пройдет Совет командиров поисковых отрядов Тюменской области.

В Тобольске в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется интерактивная игра "Морской бой".

Этот день в истории:

1238 - монгольское войско хана Батыя штурмом овладело городом Владимиром.

1693 - родилась дочь соправителя Петра I царя Иоанна V - Анна Иоанновна, императрица России 1730-1740 гг.

1762 - царь Петр III ликвидировал Тайную канцелярию розыскных дел и запретил применение пыток при допросах.

1812 - родился английский писатель Чарльз Диккенс.

1832 - профессор Казанского университета Н. И. Лобачевский представил в Академию наук труд "О началах геометрии".

1855 - подписан первый договор между Россией и Японией.

1952 - королевой Великобритании становится Елизавета II.

1960 - в возрасте 57 лет скончался ученый-физик Игорь Курчатов.

1965 - американская авиация начинает регулярные бомбардировки территории Северного Вьетнама.

1998 - начало XVIII Олимпийских игр в Нагано (Япония).

2000 - федеральные войска освободили Грозный от боевиков.

2014 - в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.