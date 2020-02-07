8 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 20 минут на Тюменском ипподроме начнутся тренировочные заезды участников второго этапа Кубка России по по трековым гонкам на легковых автомобилях.

В Тюмени в 17 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр.1) начнется мероприятие "Джаз-зарисовки в рамках выставки "+30°+".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а стр.1) начнется шоу комедийной импровизации Breakfastband "Новый год – новое плавание".

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) будет работать драматургическая школа в рамках театральной лаборатории для подростков "Здесь Я".

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) будет работать Школа студенческой весны.

Этот день в мире:

1587 - в Англии казнена претендентка на королевский престол Мария Стюарт.

1724 - указ Петра I об основании Академии наук.

1725 - умер первый император России Петр Великий.

1819 - учрежден Санкт-Петербургский университет.

1828 - родился французский писатель Жюль Верн.

1834 - в Тобольске родился знаменитый русский химик Дмитрий Менделеев, открывший периодическую таблицу химических элементов.

1837 - в Петербурге на Черной речке произошла дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом.

1874 – на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге прошла премьера оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов".

1919 - декрет Совета Народных Комиссаров в СССР ввел поясное время.

1943 - подразделения Красной армии под командованием Черняховского освободили от фашистов Курск.

1943 - учрежден орден Кутузова третьей степени.

1945 - летчик Михаил Девятаев совершил побег из фашистского концлагеря на украденном им немецком бомбардировщике.

1952 - Елизавета II провозглашена королевой Великобритании.

1965 - в Англии запрещена реклама сигарет по телевидению.

1969 - самолет "Боинг 747" совершил первый полет.

1984 - открытие XIV зимних Олимпийских игр в Сараево (Югославия).

1992 - открытие XVI зимних Олимпийских игр в Альбервилле (Франция).

2002 - открытие XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (США).