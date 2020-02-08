9 февраля - события дня

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В Тюмени в 12 часов на Тюменском ипподроме начнется открытие второго этапа Кубка России по трековым гонкам на легковых автомобилях.

В Тюмени на хоккейном корте СОШ № 5 (ул. Мурманская, 31) пройдет День зимних видов спорта.

Этот день в истории:

1667 - Андрусовское перемирие завершило русско-польскую войну 1654-1667 годов.

1783 - родился поэт-романтик и переводчик Василий Жуковский.

1795 - захваченный русскими турецкий черноморский порт Хаджибей переименован в Одессу.

1844 - родился Анатолий Кони, выдающийся русский юрист.

1887 – родился Василий Чапаев, герой гражданской войны.

1895 - американец Морган изобрел волейбол.

1897 - прошла первая в истории страны Всероссийская перепись населения.

1900 - американец Дуайт Дэвис выступил с инициативой розыгрыша первенства мира по теннису среди мужских команд. Соревнование получило название Кубок Дэвиса.

1904 - начинается оборона Порт-Артура.

1923 - в СССР создан Совет по гражданской авиации. Считается днем основания "Аэрофлота".

1945 - арестован и осужден на восемь лет лагерей артиллерийский офицер Красной армии, будущий писатель Александр Солженицын.

1955 - Георгий Жуков назначен министром обороны СССР.

2000 - Совет фонда Виктора Астафьева учредил премию имени Астафьева.

2001 - американская подводная лодка протаранила японский рыболовный траулер, который затонул.

2004 - на территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.

2010 - утверждение нового состава Европейской комиссии.