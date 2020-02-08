9 февраля - события дня
В Тюмени в 12 часов на Тюменском ипподроме начнется открытие второго этапа Кубка России по трековым гонкам на легковых автомобилях.
В Тюмени на хоккейном корте СОШ № 5 (ул. Мурманская, 31) пройдет День зимних видов спорта.
Этот день в истории:
1667 - Андрусовское перемирие завершило русско-польскую войну 1654-1667 годов.
1783 - родился поэт-романтик и переводчик Василий Жуковский.
1795 - захваченный русскими турецкий черноморский порт Хаджибей переименован в Одессу.
1844 - родился Анатолий Кони, выдающийся русский юрист.
1887 – родился Василий Чапаев, герой гражданской войны.
1895 - американец Морган изобрел волейбол.
1897 - прошла первая в истории страны Всероссийская перепись населения.
1900 - американец Дуайт Дэвис выступил с инициативой розыгрыша первенства мира по теннису среди мужских команд. Соревнование получило название Кубок Дэвиса.
1904 - начинается оборона Порт-Артура.
1923 - в СССР создан Совет по гражданской авиации. Считается днем основания "Аэрофлота".
1945 - арестован и осужден на восемь лет лагерей артиллерийский офицер Красной армии, будущий писатель Александр Солженицын.
1955 - Георгий Жуков назначен министром обороны СССР.
2000 - Совет фонда Виктора Астафьева учредил премию имени Астафьева.
2001 - американская подводная лодка протаранила японский рыболовный траулер, который затонул.
2004 - на территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.
2010 - утверждение нового состава Европейской комиссии.