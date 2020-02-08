  • 8 февраля 20208.02.2020суббота
  • USD63,4720
    EUR69,6288
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

9 февраля - события дня

Общество, 18:00 08 февраля 2020

t-l.ru

В Тюмени в 12 часов на Тюменском ипподроме начнется открытие второго этапа Кубка России по трековым гонкам на легковых автомобилях.

В Тюмени на хоккейном корте СОШ № 5 (ул. Мурманская, 31) пройдет День зимних видов спорта.

Этот день в истории:

1667 - Андрусовское перемирие завершило русско-польскую войну 1654-1667 годов.

1783 - родился поэт-романтик и переводчик Василий Жуковский.

1795 - захваченный русскими турецкий черноморский порт Хаджибей переименован в Одессу.

1844 - родился Анатолий Кони, выдающийся русский юрист.

1887 – родился Василий Чапаев, герой гражданской войны.

1895 - американец Морган изобрел волейбол.

1897 - прошла первая в истории страны Всероссийская перепись населения.

1900 - американец Дуайт Дэвис выступил с инициативой розыгрыша первенства мира по теннису среди мужских команд. Соревнование получило название Кубок Дэвиса.

1904 - начинается оборона Порт-Артура.

1923 - в СССР создан Совет по гражданской авиации. Считается днем основания "Аэрофлота".

1945 - арестован и осужден на восемь лет лагерей артиллерийский офицер Красной армии, будущий писатель Александр Солженицын.

1955 - Георгий Жуков назначен министром обороны СССР.

2000 - Совет фонда Виктора Астафьева учредил премию имени Астафьева.

2001 - американская подводная лодка протаранила японский рыболовный траулер, который затонул.

2004 - на территории Лянкаранского и Астаринского районов Азербайджана создан Гирканский национальный парк.

2010 - утверждение нового состава Европейской комиссии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:01 08.02.2020Ветеранская организация Тюменского района рассказала об итогах работы за 2019 год
18:00 08.02.20209 февраля - события дня
17:02 08.02.2020Бразильские палеонтологи обнаружили ископаемого предка крокодилов
16:34 08.02.2020В Тобольске продолжается прием фотографий героев-земляков на стену Памяти