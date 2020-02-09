10 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в региональном центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется обучающий семинар "Земля отцов_72": методология и методика организации и проведения конференций-игротек для детей и семей с детьми".

В Тюменской области стартует Восьмой областной чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения.

Этот день в истории:

1831 - родилась меценатка Надежда фон Мекк.

1837 - от раны, полученной на дуэли, скончался Александр Пушкин.

1890 - родился поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак.

1898 - родился немецкий писатель и драматург Бертольд Брехт.

1918 - Александр Блок завершил работу над поэмой "Двенадцать".

1937 - создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева.

1992 - на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт".

2002 - двукратные чемпионы мира российские фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе после исполнения короткой программы на Олимпийских играх стали первыми в соревновательных парах.

2005 - в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый этап муниципальных выборов.

2005 - МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

2006 - в Турине открылись XX зимние Олимпийские игры.

2009 - на орбите Земли произошло первое столкновение за всю историю космонавтики искусственных спутников Космос-2251 и Iridium 33.