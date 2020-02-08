Тобольских подростков приглашают на курсы актерского мастерства

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Бесплатные курсы по театральному мастерству для подростков от 15 до 18 лет стартуют в тобольском мультицентре "Моя территория" 11 февраля. Занятия будут проходить каждый месяц по вторникам и воскресеньям.

Практические занятия проведет актриса тобольского Свободного молодежного театра Анжелика Линднер, которая расскажет, как избавиться от речевых зажимов.

"Сценическое поведение состоит из разборчивой и выразительной речи и уверенных движений. Именно над этим и будем работать вместе с ребятами. Хотим, чтобы они чувствовали себя комфортно на сцене и преодолели свои страхи", - рассказала она.

Итогом курсов станет спектакль, в котором примут участие все, кому удалось раскрыть свой потенциал на протяжении обучения. Участие в курсах бесплатное. Следить за новостями можно в группе во ВКонтакте, пишет "Мегатюмень".