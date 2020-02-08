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Тюменским родителям расскажут о психосоматических заболеваниях детей

Общество, 11:33 08 февраля 2020

www.ya-roditel.ru | Фото: www.ya-roditel.ru

Семинар "Причины, механизмы и профилактика детских и подростковых психосоматических расстройств" проведут для родителей в центре "Дзержинец".

Участники встречи изучат механизмы психики, влияние стрессов и других негативных факторов на психику и организм ребенка, роль эмоций и способы профилактики заболеваний.

Встреча пройдет 21 февраля с 18 до 20 часов по адресу: ул. Механическая, 31/1, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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