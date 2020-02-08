Названы мобильные приложения, которые упрощают жизнь тюменцам

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Названы пять мобильных приложений, которые упрощают жизнь тюменцам.

"Медицина72" позволяет пользователям в несколько кликов самостоятельно записаться на прием к врачу. В разделе "Послы жизни" можно вести дневник здоровья, расписание приема медикаментов и даже получать уведомления о пропущенных приемах препаратов.

Приложение "Образование 72" предназначено для учеников и их родителей. С его помощью можно отслеживать расписание уроков и домашнее задание, а также получать уведомления о родительских собраниях.

"Транспорт72" позволяет ознакомиться с любым маршрутом пассажирского транспорта, расписанием движения, местоположением остановочного пункта.

Приложение "ЖКХ 72" позволяет производить оплату коммунальных услуг, отправлять показания приборов учета, просматривать информацию об управляющих компаниях.

"ЗАГС72" дает пользователям возможность встать в электронную очередь для подачи заявления, а также получить основную информацию по государственным услугам и органам ЗАГС, пишет "Тюменская область сегодня".