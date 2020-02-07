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Конкурсный управляющий завода "Инвест-Силикат-Стройсервис" прокомментировал ситуацию с реализацией активов

Общество, 19:27 07 февраля 2020

фото завода «Инвест-Силикат-Стройсервис»

Конкурсные процедуры по реализации имущественного комплекса завода "Инвест-Силикат-Стройсервис" начнутся во второй декаде марта. В настоящее время идет оценка активов, утвердить которую должен Комитет кредиторов. Об этом сообщил конкурсный управляющий завода "Инвест-Силикат-Стройсервис" Валерий Земтуров.

"Завод в настоящее время проходит процедуру банкротства. Вся актуальная информация своевременно сообщается инициативной группе работников предприятия. В начале февраля на аукцион был выставлен гаражный комплекс в Тюмени стоимостью 14 миллионов рублей. 25 февраля состоятся повторные торги со снижением цены на 10 процентов. 17 февраля на торги будет выставлено около 200 тонн металлолома", - поделился он.

Предполагается, что к концу февраля закончится работа по оценку имущественного комплекса предприятия: зданий, сооружений, оборудования. После получения одобрения Комитета кредиторов будут объявлены торги.

По словам Валерия Земтурова, все конкурсные процедуры по реализации имущества предприятия для расчета по долгам перед сотрудниками и кредиторами идут в плановом режиме. Работа конкурсного управляющего находится в зоне повышенного внимания прокуратуры и администрации Тюменского района.

фото завода «Инвест-Силикат-Стройсервис» фото завода «Инвест-Силикат-Стройсервис» ﻿

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# Инвест-Силикат-Стройсервис , Тюменский район

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