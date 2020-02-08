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Тюменцы могут повысить компьютерную грамотность бесплатно

Общество, 15:44 08 февраля 2020

rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Программа "Расширяя горизонты" отмечает 10-летие. Пройти курсы повышения компьютерной грамотности можно бесплатно, напоминают тюменцам.

Программа "Расширяя горизонты" стартовала в 2010 году, за все время обучение прошло более 106 тысяч человек.

Предусмотрено три основных курса. Начальный — для тех, у кого нет навыков работы на компьютере или опыт минимальный. Базовый - для уверенных пользователей компьютера, кто желает освоить интернет. Продвинутый — для профессиональных пользователей, желающих научиться получать электронные государственные услуги, пользоваться интернет-банком и другими сервисами. В юбилейный год планируется ввод новых программ, в соответствии с современными вызовами.

Как сообщили "Вслух.ру" в "Региональном информационно-образовательном центре", в 2020 году планируется обучить не менее 2 тыс. 500 человек. В Тюменской области открыты пять стационарных классов, есть мобильный, который работает по заявкам муниципальных образований. Проконсультироваться и записаться можно по телефону: 8(3452) 565-390, либо на сайте "РИО-центра".

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