В Тобольске продолжается прием фотографий героев-земляков на стену Памяти

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

В Тобольске формируется электронная база фотографий земляков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Собранные снимки разместят на мемориально-скульптурном ансамбле "Стена народной памяти тоболяков – Бессмертный полк".

Присоединиться к кампании может каждый. Для этого нужно принести фотографию фронтовика или труженика тыла в пункт сбора, где ее отсканируют и вернут владельцу.

Фотографии принимают в Центре добровольческого движения, Центре реализации молодежных и профилактических программ, военно-спортивном центре "Россияне" и на "Станции юных туристов". Пункты сбора работают с 14 до 18 часов по будням и с 10 до 14 часов по субботам.

Снимки принимаются до 31 марта 2020 года. Торжественное открытие Стены народной памяти, установленной на площади Победы, состоится в канун празднования 75-летия Победы, сообщает "Тюменская область сегодня".